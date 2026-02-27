IDC: в 2026 году мировой рынок смартфонов сократится на 13%

По итогам 2026 года мировой рынок смартфонов сократится на 12,9%, до 1,1 млрд, прогнозирует исследовательская компания IDC. Это может стать крупнейшим падением продаж смартфонов в истории.

Аналитики IDC объясняют такое снижение прежде всего дефицитом чипов памяти, используемых в смартфонах. Это вызвано резким ростом спроса на чипы для искусственного интеллекта. «Мы наблюдаем не временное сокращение, а похожий на цунами шок, возникший в цепочке поставок памяти, цепная реакция от которого распространяется по всему сектору потребительской электроники»,— отметил вице-президент IDC по рынку потребительских устройств Франсиско Херонимо. Аналитики ожидают, что после спада в текущем году продажи начнут восстанавливаться — вырастут на 1,9% в 2027-м и на 5,2% — в 2028-м.

Согласно докладу IDC, эта ситуация больше всего ударит по производителям бюджетных смартфонов. В их случае рост цены может особенно сильно сказаться на продажах. Более чем на 20% продажи смартфонов упадут на Ближнем Востоке и в Африке. По мнению Франсиско Херонимо, рынок смартфонов с ценой до $100 надолго станет нерентабельным. В то же время Apple и Samsung с их более дорогими гаджетами нарастят долю.

Яна Рождественская