Анутин Чарнвиракул переизбран премьер-министром Таиланда

Лидер партии «Бхумчайтхай» Анутин Чарнвиракул избран премьер-министром Таиланда на второй срок. На специальном заседании парламента утром 19 марта он получил 293 голоса, опередив своих конкурентов в борьбе за пост председателя правительства.

«Этот парламент проголосовал за кандидатуру Анутина Чанвиракула на пост премьер-министра»,— заявил спикер Палаты представителей Софон Зарам (цитата по AFP). По его словам, действующий президент набрал более половины голосов

В декабре король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) дал разрешение главе правительства Анутину Чарнвиракулу на роспуск парламента и проведение в стране всеобщих выборов в начале 2026 года. Выборы в Палату представителей должны были состояться через 45—60 дней после выхода королевского указа. За это время премьер должен был возглавлять временное правительство с ограниченными полномочиями.

Анутин Чарнвиракул победил на сентябрьских выборах в парламент при поддержке главной оппозиционной Народной партии в обмен на обещание за четыре месяца распустить парламент и организовать референдум по разработке новой конституции избранным учредительным собранием. Перед публикацией решения короля он написал в соцсетях, что «хотел бы вернуть власть народу».

Анастасия Домбицкая