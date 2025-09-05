Чем известен новый премьер Таиланда Анутин Чарнвиракул
Анутин Чарнвиракул возглавил тайское правительство
5 сентября парламент Таиланда утвердил нового премьер-министра, им стал лидер консервативной партии «Бхумчайтхай», бывший вице-премьер Анутин Чарнвиракул. Чем известен тайский политик — в справке “Ъ”.
Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters
Анутин Чарнвиракул родился 13 сентября 1966 года в Бангкоке. Имеет китайские корни. Его отец Чаоварат Чарнвиракул — известный политик, занимавший посты министра финансов (1994–1997) и премьер-министра (2008–2010) Таиланда. В 1989 году Анутин Чарнвиракул получил высшее инженерное образование в Университете Хофстра — частном вузе в Нью-Йорке. Также имеет степень MBA.
В 1996 году стал советником министра иностранных дел Таиланда. С 2004 по 2005 год — заместитель министра торговли, с 2005 по 2006 год — заместитель министра здравоохранения.
В 2006-м в результате военного переворота в стране была распущена партия «Тай Рак Тай», членом которой был господин Чарнвиракул. Ему запретили заниматься политикой в течение пяти лет. В этот период он управлял семейной строительной компанией Sino-Thai Engineering and Construction PCL (строила международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке). Будучи наследником компании, в 2012-м занял пост ее гендиректора.
Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters
В 2012 году Анутин Чарнвиракул вернулся в большую политику, когда был избран лидером тайской консервативной партии «Бхумчайтхай», ранее возглавляемой его отцом. В 2019 году она набрала 10,5% голосов избирателей на парламентских выборах и заняла 51 из 500 мест в нижней палате. С 2019 по 2023 год в новом правительстве страны господин Чарнвиракул занимал должность министра здравоохранения и пост заместителя премьер-министра.
В период пандемии подвергался критике за негативные и уничижительные комментарии в адрес иностранцев и туристов, которых обвинял в распространении вируса СOVID-19. Позже извинился за свои высказывания.
Активный сторонник внедрения медицинской марихуаны. В период его работы в Министерстве здравоохранения в Таиланде было легализовано выращивание каннабиса для личных целей, его промышленная культивация, хранение, употребление и распространение в оздоровительных целях.
В 2023 году в стране снова прошли выборы в парламент. «Бхумчайтхай» набрала всего 3% голосов избирателей, но за счет одномандатных округов увеличила свое присутствие в парламенте до 71 человека. Партия сформировала правящую коалицию с «Пхыа Тхаи», а господин Чарнвиракул получил пост министра внутренних дел в новом правительстве госпожи Пэтонгтарн Чинават, сохранив за собой также пост заместителя премьер-министра.
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
В июне 2025 года в ходе политического кризиса «Бхумчайтхай» вышла из правящей коалиции, а Анутин Чарнвиракул покинул правительство. 1 июля Конституционный суд королевства отстранил от исполнения обязанностей премьер-министра Пэтонгтарн Чинават, а 29 августа полностью отстранил ее от должности. 3 сентября господин Чарнвиракул подписал соглашение с партией «Движение вперед» (имеет наибольшее число кресел в парламенте) о поддержке своей заявки на пост премьер-министра и заявил о намерении сформировать коалиционное правительство. 5 сентября он был избран главой правительства, получив 247 голосов парламентариев из 492 возможных.
Известен как коллекционер буддистских амулетов. Имеет пристрастие к гастрономии: «Я обожаю искать вкусную еду и очень ценю то, что могу получить истинное наслаждение от любой кухни, будь то уличная еда или изысканные блюда международной кухни».
Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters
Увлекается пилотированием легких самолетов, владеет частным аэропортом. Совмещая два своих хобби, периодически пользуется самолетом, чтобы поужинать за пределами Бангкока. Участвовал в программе Тайского Красного Креста и десятки раз проводил полеты, доставляя в разные регионы страны донорские органы для пересадки.
Женат вторым браком. От первого брака имеет двоих детей.