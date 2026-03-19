Губернатор хочет сделать ярославский аэропорт транспортным хабом

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о планах сделать аэропорт в Туношне современным транспортным хабом с экспрессом по железной дороге и причалом на берегу Волги. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

«Полноценным современным транспортным хабом должен стать и наш аэропорт "Золотое кольцо" в Туношне. На встрече с журналистами обсудили основные этапы достижения этих целей»,— сказал губернатор.

Он отметил, что одной из главных задач является развитие ярославского аэропорта. Михаил Евраев пояснил, что уже выбран проектировщик международного терминала. Им станет ООО «ПО «Архитектура-СК». Компания не только спроектирует само здание, но и привокзальную площадь, и перрон.

«Грузовой и пассажирский терминал внутренних линий строит частный инвестор — компания "Аэрофьюэлз". Получены федеральные средства на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в размере 4,3 млрд руб.»,— добавил губернатор.

Он рассказал, что проектировщика реконструкции также начали искать через торги. Помимо самой полосы исполнитель должен будет предусмотреть строительство водосточно-дренажной сети и очистных сооружений, а также обновление светосигнального оборудования.

Для создания транспортного хаба будет развиваться инфраструктура и вокруг аэропорта, пояснил Михаил Евраев. В частности, трасса Р-132 от Туношны до Ярославля будет расширена до четырех полос. Планируется запустить в аэропорт экспресс по железной дороге и установить неподалеку причал на берегу Волги.

«Наша задача уже к концу 2028 – началу 2029 года сделать из нашей воздушной гавани полноценный транспортный узел, востребованный и у туристов, и у жителей»,— сказал губернатор.

Алла Чижова