Музыка в каждом доме: как Челябинск подтверждает статус культурной столицы 2027

Челябинск в 2027 году официально станет культурной столицей России. В преддверии этого события на Южном Урале стартовал проект «Классика в домофонах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой компании «Интерсвязь» Фото: предоставлено пресс-службой компании «Интерсвязь»

С 18 марта все домофонные устройства компании «Интерсвязь» будут транслировать для жителей области зарисовки из всемирно известного фортепианного цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года».

«Наша компания уже много лет создает хорошее настроение для южноуральцев, транслируя мелодии через домофоны в Новый год, на День Победы и другие праздники. Это стало уже доброй традицией, поэтому мы с радостью подключились к проекту „Классика в домофонах“», — рассказал генеральный директор компании «Интерсвязь» Руслан Усманов.

Уже сейчас при открывании подъездной двери можно услышать отрывок «Песня жаворонка», которая символизирует начало весны.

«Весь 2026 год мы будем проводить один большой проект с названием „Навстречу Культурной столице“, а „Классика в домофоне“ — это классика в каждый дом. Мы решили начать с первого весеннего месяца. Это самый живой месяц, когда все и все просыпаются и радуются приходу тепла. Надеюсь, челябинцы и жители других городов области оценят наш проект положительно», — поделился заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Фрагменты произведений Чайковского «Времена года» записали лучшие пианисты Челябинской государственной филармонии, лауреаты международных конкурсов Наталья Гущина, Роман Севостьянов и Ирина Головина.

«Я не делю музыку на „для залов“ или „для улицы“. „Времена года“ оживают вне зависимости от того, слушает его тысячная аудитория или один человек. Мы делаем этот подарок вместе с Интерсвязью. Этот совместный проект, который подарит всем людям хорошее настроение», — отметил солист филармонии Роман Севостьянов.

После мартовской зарисовки с 1 апреля горожане смогут услышать «Апрель. Подснежник», затем «Май. Белые ночи». На протяжении всего года южноуральцы будут знакомиться с отрывками поэтических картин, отражающих природу, деревенский быт и городскую жизнь.

Статус «Культурной столицы» — это, прежде всего, история о людях. Это возможность сформировать новые привычки: воспринимать город не просто как «место работы», а как пространство для ярких впечатлений.

Проект «Классика в домофонах» реализуется компанией «Интерсвязь» в партнерстве с администрацией Челябинска, министерством культуры и правительством Челябинской области.

ООО «Интерсвязь»