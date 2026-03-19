Пожилой петербуржец госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения на улице

Житель Санкт-Петербурга в возрасте 75 лет тяжело пострадал в результате нападения у дома 141 по улице Савушкина. По подозрению в избиении пенсионера задержали 21-летнего петербуржца.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, вызов о происшествии поступил правоохранителям 16 марта. Пенсионера избили в ходе конфликта у дома в Приморском районе.

Пожилого мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Полицейские у дома 28 по Туристской улице задержали 21-летнего петербуржца по подозрению в нападении на пострадавшего. Предварительно установлено, что в момент избиения пенсионера он был пьян. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Татьяна Титаева