Удмуртия в 1,8 раза увеличила экспорт субстрата с шампиньонной грибницей в Казахстан

С начала года из Удмуртии в Казахстан было отправлено 98 т субстрата с грибницей, что на 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике.

13 марта специалисты управления проконтролировали отправку 40 т субстрата из Увинского района. В ходе досмотра были отобраны образцы, которые направили для проверки фитосанитарного состояния. Лабораторные испытания не выявили карантинных вредных организмов, и продукция соответствовала требованиям Казахстана. В результате владельцу были выданы фитосанитарные сертификаты, разрешающие экспорт.

Напомним, 1,9 тыс. т молочной продукции экспортировали из Удмуртии в Китай, Египет, Тунис и Узбекистан с начала года.

