Удмуртия экспортировала около 2 тысяч тонн молочной продукции

1,9 тыс. т молочной продукции экспортировали из Удмуртии в Китай, Египет, Тунис и Узбекистан с начала года, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике.

12 марта специалисты управления проконтролировали отправку 125 т сухой молочной сыворотки в Китай и Египет. Вся продукция признана безопасной и соответствует требованиям стран-импортеров. Качество подтверждено лабораторными испытаниями в Казани, а разрешение на вывоз оформлено в системе ветеринарного надзора «Аргус».

Напомним, 2,4 тыс. т рапсового масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

