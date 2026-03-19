В Белоруссии с 19 по 25 марта пройдут учения с войсками ЗОК вдали от границы

С сегодняшнего дня в Белоруссии начинаются комплексные учения с войсками Западного оперативного командования (ЗОК). Места их проведения находятся на значительном удалении от госграницы. Об этом заявил начальник Генерального штаба-первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко, передает БелТА.

«Учение имеет целый ряд особенностей. Так, мы проведем его на полигонах вооруженных сил и участках местности Брестской и Минской областей с использованием естественных складок местности»,— сообщил Павел Муравейко. Во время учений планируется отработать в том числе приемы применения войск и средств поражения: БПЛА, комплексы РЭБ, ведение контрбатарейной борьбы и стрельбу на большие дальности.

Павел Муравейко не исключил, что во время учений также будут отработаны действия механизированных и танковых подразделений, отражение возможных атак и активный маневр. Проверки боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил проводят в Белоруссии на постоянной основе, отметил он.