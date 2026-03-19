В Ростовской области одобрили строительство пяти многоквартирных домов

В Ростовской области в этом году построят еще пять многоквартирных домов общей жилой площадью 99,9 тыс. кв.м. Сооветствующие разрешения проекты уже получили, сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на прессслужбу регионального министерства строительства, архитектуры и территориального развития.

Одобрение получили следующие проекты: два дома с объектами обслуживания и автостоянками на улице Пойменная и дом в переулке Ашхабадском в Ростовена-Дону, две секции ЖК на улице Энгельса и дом на улице Заводской в Батайске.

По состоянию на 1 марта 2026 года в стадии строительства в регионе находятся 474 многоквартирных дома. Их общая площадь — почти 4,6 млн кв. м.

