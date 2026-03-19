Экс-судью в Ставропольском крае обяжут вернуть в бюджет более 1 млн рублей

Управление судебного департамента в Ставропольском крае подало иск к бывшей судье Татьяне Моргуновой о взыскании более 1 млн руб. излишне выплаченного вознаграждения и компенсаций. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как следует из искового заявления, квалификационная коллегия судей первоначально досрочно прекратила полномочия судьи Татьяны Моргуновой за дисциплинарный проступок. Позднее по ходатайству судьи коллегия пересмотрела дело по вновь открывшимся обстоятельствам, отменила свое решение и применила более мягкую меру — понижение в квалификационном классе. Однако Высшая квалификационная коллегия судей России впоследствии отменила решение краевой коллегии о пересмотре дела.

В феврале 2026 года судебный департамент произвел перерасчет выплат госпоже Моргуновой за период с момента восстановления до отмены решения о восстановлении. Сумма к возврату в федеральный бюджет составила свыше 1 млн руб. с учетом компенсации за неиспользованный отпуск.

Ессентукский городской суд рассматривает вопрос о принятии искового заявления к производству.

