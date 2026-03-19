Силовики задержали четырех пособников мошенников в Новосибирске и Иркутске
В Новосибирске и Иркутске правоохранители задержали четверых пособников мошенников. В ходе обысков на арендованных квартирах были изъяты более 1,5 тыс. сим-карт, три сим-бокса, а также антенны, ноутбуки, телефоны и банковские карты, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По данным следствия, абонентские терминалы пропуска трафика использовались аферистами для телефонных звонков и СМС-рассылок, чтобы получить доступ к личным данным граждан. Задержанные действовали по указанию анонимных кураторов.
С помощью этого оборудования злоумышленники из-за рубежа использовали номера российских операторов связи. Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ).