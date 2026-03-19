Semafor узнало о расследовании ФБР в отношении бывшего главы контртеррористического центра США

ФБР начало расследование в отношении бывшего директора Национального контртеррористического центра США Джо Кента из-за утечки информации. Об этом пишет Semafor со ссылкой на четыре источника, знакомых с делом.

По словам собеседников издания, расследование в отношении Джо Кента сосредоточено на обвинениях в неправомерном разглашении секретной информации. При этом расследование началось еще до того, как Джо Кент подал в отставку, заявили источники. Один из них сообщил, что разбирательство идет уже несколько месяцев.

Джо Кент подал в отставку 17 марта в знак протеста против военных действий США и Израиля в Иране. В своем заявлении на увольнение он написал, что «Иран не представлял непосредственной угрозы» США. По его словам, «совершенно очевидно», что Вашингтон «начал эту войну под давлением Израиля и его влиятельного лобби в США». Господин Кент назвал руководство США жертвой дезинформации и призвал власти к смене текущего курса.

На пост главы Национального контртеррористического центра Джо Кент вступил 31 июля 2025 года — на эту должность его выдвинул президент США Дональд Трамп. В 2022 и 2024 годах господин Кент был кандидатом от республиканцев на выборах в Палату представителей США от третьего избирательного округа Вашингтона.