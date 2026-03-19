Почти 40 остановок обновили в Ижевске в 2025 году

39 остановочных павильонов установлено или модернизировано в прошлом строительном сезоне. Об этом глава города Дмитрий Чистяков сообщил на сессии гордумы 19 марта.

Фото: Дмитрий Ермаков, Коммерсантъ

«В этом строительном сезоне продолжим обновлять остановки как в сотрудничестве с инвесторами, так и в рамках муниципальных контрактов»,— сказал он.

Напомним, 93 остановочных павильона собираются установить в Ижевске. Они будут оснащены точками доступа к Wi-Fi и электронной рекламой.