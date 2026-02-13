В Ижевске планируют установить 93 остановки с доступом к Wi-Fi

В Ижевске стартовал аукцион на определение подрядчика для возведения 93 остановок с электронной рекламой и точками доступа к Wi-Fi. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Остановки с рекламой — это дополнительная возможность заработка для предпринимателей, работающих в городе <...> а для муниципалитета — решение запросов жителей по замене или обновлению остановочных павильонов, а также их содержанию, без использования бюджетных средств. Победителями аукционов станут инвесторы, предложившие наиболее высокую цену за право заключения договора»,— говорится в сообщении.

Новые остановочные павильоны должны появиться как минимум на 31 улице, включая Удмуртскую, Ленина, Максима Горького, Пушкинскую, Кирова, 40 лет Победы и Карла Маркса. По условиям договора их содержанием будут заниматься в течение 10 лет на средства подрядчиков, без привлечения муниципального бюджета.

Победители аукциона будут определены в конце марта, а к работам приступят в начале строительного сезона (с апреля—мая). График работ подрядчики представят после заключения договоров.

Ранее «Ъ-Удмуртия» выяснил, что власти Ижевска решили установить 300 новых навесов на остановках города. По замыслу, траты на строительство в размере около 180 млн руб. на себя возьмут бизнесмены. Взамен им предлагается поставить к павильонам торговые объекты. Так, по итогам 2025 года установили 39 новых навесов, еще 13 планируют разместить с инвестором в 2026 году.

Владислав Галичанин