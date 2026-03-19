4 млрд рублей направили на дорожный ремонт в Ижевске за последние два года

Почти 4 млрд руб. вложено в дорожную инфраструктуру Ижевска за последние два года. Об этом глава города Дмитрий Чистяков сообщил на сессии гордумы 19 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Более 50 км дорог отремонтировано и приведено в порядок. В этом проекте применяем комплексный подход — делаем не только проезжую часть, но и тротуары, бордюры, въезды в микрорайоны и т. д. Второй год применяем технологию ресайклинга»,— сказал мэр.

Впервые осенью в Ижевске был выполнен ремонт картами наиболее аварийных участков, добавил господин Чистяков. Количество жалоб на состояние дорог в разы меньше, чем в 2024-м. «Подрядчики оперативно заделывают ямы заранее заготовленной асфальтовой смесью. Завод по изготовлению литого асфальта запущен на этой неделе»,— отметил он.

В планах на 2026 год — ремонт 16 дорог. Пять объектов приведут в порядок по нацпроекту, подрядчик определен, еще 11 участков — за счет республиканской субсидии. Работы начнутся при благоприятных погодных условиях.

Напомним, в целом в Удмуртии планируют отремонтировать в 2026 году более 100 км дорог.