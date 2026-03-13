В Удмуртии отремонтируют более 100 километров дорог в 2026 году

В 2026 году в Удмуртии запланирован ремонт более 100 км дорог, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Запланировано выполнение работ на 57 дорожных объектах. Также будет отремонтировано 17 дорог длиной около 30 км в шести районах республики: Вавожском, Селтинском, Якшур-Бодьинском, Увинском, Кезском и Камбарском.

«В рамках субсидий будем вести реконструкции, капремонты и ремонты дорог, мостов и путепроводов. В целом — это 174 дороги общей протяженностью 190 километров»,— рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

В новом сезоне также планируется приобретение 50 новых автобусов. 40 из них будут куплены для предприятия-перевозчика, обслуживающего межмуниципальные маршруты в Завьяловском, Якшур-Бодьинском и Малопургинском районах. 10 машин большой вместимости автопредприятием уже приобретены и работают на самых напряженных пригородных маршрутах. В ближайшее время придут еще 30 новых автобусов большой вместимости для запуска их на сезонные маршруты.

Анастасия Лопатина