Объем вложений в инвестпроекты в Ижевске превысил к началу года 53 млрд рублей

На сопровождении администрации Ижевска находятся 64 инвестпроекта с общим объемом инвестиций более 53 млрд руб. Об этом глава города Дмитрий Чистяков сообщил на сессии гордумы 19 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Они предусматривают создание более 2 тыс. рабочих мест. Для нас это значит не только занятость и благополучие населения, но и растущая налоговая база»,— сказал мэр.

Очередная шестая сессия гордумы Ижевска проходит утро 19 марта. Глава города выступает с докладом об итогах 2025 года.

Напомним, в Удмуртии в 2026 году планируют списать 10 млрд руб. госдолга, среди которых 1,37 млрд руб. — расходы на новые инвестпроекты.