Удмуртия планирует списать 10 млрд рублей госдолга в 2026 году

Минфин Удмуртии планирует списать около 10 млрд руб. госдолга республики в 2026 году. По словам министра финансов региона Веры Сухих на пресс-конференции 3 февраля, процедуру проведут в рамках механизма списания задолженности по бюджетным кредитам, который начал полноценно работать в 2025 году.

«В 2025 году нам списали 5,8 млрд руб. Это расходы, произведенные в марте—декабре 2024 года по направлениям, определенным программой»,— приводит ее словам корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Под списание попали расходы на новые инвестпроекты (1,37 млрд руб.), ЖКХ и инфраструктуру (970 млн руб.), развитие опорных населенных пунктов (457 млн руб.), включая ремонты мостов и дорог, замену лифтового оборудования в многоквартирных домах (138,5 млн руб.).

«Удмуртия по уровню расчетной бюджетной обеспеченности попала в перечень регионов, в которых может быть списана задолженность по расходам, связанным с проведением СВО. В 2024 году это 2,7 млрд руб.»,— добавила госпожа Сухих.

В 2026 году минфин Удмуртии подаст заявление на списание за 2025 год на сумму около 10 млрд руб. «Но там каждый объект, каждый рубль будут проверяться федеральным казначейством <...> Надеюсь, что эти расходы нам максимально зачтут»,— отметила министр.

Напомним, на 1 января 2026 года госдолг Удмуртии составил 45,6 млрд руб. За 2025 год он снизился на 11,4 млрд руб. Из этого объема 95% составляют кредиты из федерального бюджета под 0,1% и 3% годовых. Остальные 5% — облигации на 2,5 млрд руб. по ставке 10,5% годовых. Расходы на обслуживание госдолга — 500,9 млн руб. Просроченная задолженность отсутствует.