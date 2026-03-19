Владеющая Cartier компания зарегистрировала в России три товарных знака

Швейцарский холдинг по производству предметов роскоши Richemont International, владеющий Cartier, зарегистрировал в России три товарных знака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Зарегистрированы бренды ювелирных украшений Panthere de Cartier, Santos de Cartier, а также Pasha de Cartier. Швейцарская компания подала заявки на регистрацию товарных знаков в феврале 2025 года.

Холдинг Richemont (в который входят Cartier, Van Cleef & Arpels, Montblanc и другие) приостановил коммерческую деятельность и закрыл свои бутики в России в 2022 году из-за начала российско-украинского конфликта.