Осадки местами пройдут в Петербурге 19 марта

Поступление солнечного тепла будет ограничено в Санкт-Петербурге 19 марта. Погодные условия в Северной столице сформируются под влиянием вытянувшегося с юго-запада на северо-восток атмосферного фронта.

Прогнозом на четверг в Telegram-канале поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Лепс. В Петербурге будет

облачно с прояснениями, местами пройдут дожди.

Температура воздуха достигнет +4…+6 градусов, в Ленинградской области максимум будет днем +8. Ветер юго-западный, со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Татьяна Титаева