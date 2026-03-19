«Ижсталь» завершила регулярный чемпионат поражением от «Южного Урала»

В заключительном матче регулярного чемпионата ВХЛ «Ижсталь» уступила «Южному Уралу» со счетом 1:3, сообщает пресс-служба «сталеваров». Матч проходил в «Олимпийце» в Ижевске 18 марта. После двух периодов счет оставался равным, но в третьем периоде «Южный Урал» проявил активность и сумел забросить три шайбы.

«Очень плохо сыграли всю домашнюю серию. В сегодняшнем матче, крайней игре регулярного чемпионата, хотелось бы порадовать болельщиков, но не получилось. Досадные голы залетают в нашу сторону. Скажу, что осень была на нашей стороне, зимой, после нового года – больше проигрывали, чем выигрывали. Задел, который был сделан осенью, и концовка до домашней серии, позволили нам зайти в плей-офф»,— отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Регулярный чемпионат сезона 2025/2026 завершен. Теперь команды готовятся к плей-офф. По итогам всех игр «сталевары» заняли 13-ю строчку в таблице ВХЛ. У команды в активе 74 очка.

Напомним, хоккейный клуб «Ижсталь» уступил «Магнитке» из Магнитогорска со счетом 4:6 на домашнем льду. Встреча состоялась вечером 16 марта.

Анастасия Лопатина