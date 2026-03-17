«Ижсталь» уступила «Магнитке» в домашнем матче

Хоккейный клуб «Ижсталь» уступил «Магнитке» из Магнитогорска со счетом 4:6 на домашнем льду в заключительной серии перед плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров». Встреча состоялась вечером 16 марта.

«Скажу, что желание, старание, характер были, но не было головы в обороне. От сюда и ошибки, отсюда и голы. И, конечно, есть такие “помогаторы”, которые способствуют выигрышу соперника. Будем работать дальше, изучать все эти моменты и двигаться вперед»,— отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Сейчас «сталевары» занимают 12-ю строчку в таблице ВХЛ. У команды в активе 74 очка. В следующем матче домашней серии «регулярки» команде предстоит столкнуться с «Южным Уралом» из Орска. Оппонент находится на 27-й строчке рейтинга ВХЛ.

Напомним, «сталевары» уступили «Челмету» из Челябинска со счетом 3:4 на домашнем льду. Матч прошел 14 марта.

Анастасия Лопатина