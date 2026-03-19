СПЧ планирует снова обратиться к Путину с ходатайством о помиловании

Совет по правам человека (СПЧ) планирует снова обратиться к президенту Владимиру Путину с ходатайством о помиловании осужденных, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

«Мы это увидим в конце года и, конечно, тогда опять попросим. Если мне дадут слово, я всегда попрошу… Чтобы это было традицией»,— сказала госпожа Меркачева в разговоре с «РИА Новости».

17 марта председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, среди которых родственницы участников СВО и матери несовершеннолетних детей. Их имена не раскрываются.

В декабре 2025 года на ежегодной пресс-конференции с Владимиром Путиным Ева Меркачева просила помиловать женщин с детьми и инвалидов, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления.