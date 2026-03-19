Суд отказался признать бывшего лидера коммунистов Владивостока политзаключенным

Приморский краевой суд подтвердил обоснованность решения суда первой инстанции, который отказался признавать факт преследования по политическим мотивам бывшего депутата заксобрания Приморья и экс-секретаря Владивостокского горкома КПРФ Артема Самсонова.

«Проверяя обоснованность решения суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда не нашла оснований для их удовлетворения, оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу представителя заявителя — без удовлетворения»,— сообщила пресс-служба суда.

Адвокат экс-депутата Максим Сикач говорил «Ъ», что попытка признать факт политического преследования стала первой в современной истории России. По его словам, задача — стать участником конституционно-правовых отношений с государством в соответствии с постановлением Конституционного суда 2019 года о реабилитации жертв политических репрессий, которое касалось обеспечения жилищных прав. Установление юридического факта политического преследования позволило бы добиваться отмены приговора по вновь открывшимся обстоятельствам, пояснял господин Сикач.

В июле 2025 года Ленинский райсуд Владивостока отказался признать Артема Самсонова политзаключенным.

В сентябре 2022 года суд признал Артема Самсонова виновным по статье о совершении насильственных действий сексуального характера. Экс-депутата приговорили к 13 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока он продемонстрировал одиннадцатилетнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». Сам коммунист настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре. В июне 2025 года суд отказался освободить экс-депутата, несмотря на онкологическое заболевание.

Алексей Чернышев, Владивосток