Суд отказался признать бывшего главного коммуниста Владивостока политзэком

Ленинский районный суд Владивостока 14 июля рассмотрел необычный иск — «об установлении юридического факта преследования по политическим мотивам» бывшего первого секретаря Владивостокского горкома КПРФ и экс-депутата Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова, который отбывает 13-летний срок за растление несовершеннолетнего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Самсонов

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Артем Самсонов

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Заседание продлилось семь часов. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья, осужденный принял в нем участие посредством видео-конференц-связи, однако убедить судью Викторию Аскерко в том, что он является «политическим заключенным», не сумел. В ходатайстве о передаче дела на рассмотрение в суд другого субъекта РФ ему также было отказано. Какие аргументы использовал господин Самсонов, неизвестно.

Как ранее заявил “Ъ” адвокат экс-депутата Максим Сикач, попытка признания факта политического преследования коммуниста является «первой в современной истории России»: «Наша задача — стать участником конституционно-правовых отношений с государством, в соответствии с постановлением Конституционного суда 2019 года о реабилитации жертв политических репрессий (касалось обеспечения их жилищных прав.— “Ъ”), а это можно сделать только путем установления юридического факта политического преследования». Успех позволил бы защите добиваться отмены приговора по вновь открывшимися обстоятельствами, пояснял господин Сикач.

Напомним, в сентябре 2022 года Артем Самсонов был признан виновным в совершении «иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока он продемонстрировал одиннадцатилетнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». Сам коммунист настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре. В июне 2025 года суд отказался освободить экс-депутата, несмотря на онкологическое заболевание.

Алексей Чернышев, Владивосток