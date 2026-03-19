Объем торговли между КНДР и Китаем с начала года побил девятилетний максимум

Объем товарооборота между Северной Кореей и Китаем в январе—феврале превысил 2,94 млрд юаней ($427 млн), что стало максимальным показателем за девять лет, сообщает в четверг южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. Сумма превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 19,6%.

Основу товарооборота стран составляет экспорт китайской продукции, объем которого в отчетный период оценивается в 2,31 млрд юаней. Импорт из КНДР достиг 625,6 млн юаней.

Китай традиционно является крупнейшим торговым партнером Северной Кореи. Однако в 2017 году Китай присоединился к санкциям Совбеза ООН против КНДР, и годовой объем двусторонней торговли сразу упал более чем вдвое: если в 2017 году он равнялся 34,31 млрд юаней, то в 2018-м составил всего 16,1 млрд юаней. Еще более ощутимый удар торговле стран нанесла пандемия COVID-19 — в 2021 году товарооборот падал до 2,05 млрд юаней.

В 2025 году товарооборот составил 19,5 млрд юаней, что на 26% больше, чем годом ранее.

Эрнест Филипповский