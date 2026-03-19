Террасу Белого озера с Львиной пристанью в Гатчине отреставрируют за 40 млн рублей

В Гатчине планируют реставрацию террасы Белого озера с Львиной пристанью почти за 40 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок. Работы, которые будут выполнять в два этапа, должны быть завершены к концу 2027 года. Подрядчика определят уже 7 апреля.

Терраса Белого озера является памятником архитектуры и одним из любимых мест прогулок посетителей Гатчинского музея-заповедника. Поэтому для проведения работ подрядчику нужно будет разрешение комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что фасад Петропавловской крепости планируют полностью отреставрировать к концу 2026 года. Специалисты уже отреставрировали Иоанновский равелин, Государев и Трубецкой бастионы, Екатерининскую куртину.

