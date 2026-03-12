Реставрацию фасада Петропавловской крепости обещают завершить к концу года

Фасад Петропавловской крепости планируют полностью отреставрировать к концу 2026 года. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского

Реставраторы приступили к завершающему этапу работ. Уже установлены строительные леса на Невской куртине и Нарышкином бастионе, рассказал чиновник.

«Масштабная реставрация стен крепости, выходящих на Неву, началась еще в 2023-м. Сегодня специалисты уже отреставрировали Иоанновский равелин, Государев и Трубецкой бастионы, Екатерининскую куртину и частично Нарышкин бастион»,— отметил господин Пиотровский.

Артемий Чулков