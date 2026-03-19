В Новосибирске не состоялись повторные торги по продаже недостроенного ТЦ

Четвертые по счету торги по продаже недостроенного торгового центра «Подсолнух» площадью 34 тыс. кв. м, расположенного в Ленинском районе Новосибирска, не состоялись из-за отсутствия заявок на участие. Стоимость лота была снижена с 1,8 млрд руб. до 1,1 млрд руб., следует из информации на сайте ГИС «Торги». Ранее в разговоре с «Ъ» эксперты рынка коммерческой недвижимости не исключали вариант со сносом здания.

Строительство 13-этажного комплекса с подземными автостоянками велось на средства частных инвесторов на условиях общей долевой собственности. В их числе — 280 физических и юридических лиц. Возведение началось в 2007 году и было заморожено в 2009-м в связи с банкротством застройщика. Сдать объект планировалось в 2010 году. Работы осуществляло ООО «Проектная компания Подсолнух» на основании разрешения на строительство, срок действия которого истек в 2019 году.

В 2022 году в связи с истечением срока договора аренды земельного участка, выделенного муниципалитетом под возведение торгового комплекса, Ленинский райсуд Новосибирска постановил изъять здание в пользу мэрии путем продажи с публичных торгов. Сегодня готовность комплекса оценивается в пределах 74%.

Лолита Белова