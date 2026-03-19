Две сибирские команды вышли в плей-офф ВХЛ

18 марта завершился регулярный чемпионат второй по значению лиги российского хоккея — Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). В плей-офф вышли две сибирские команды.

Регулярное первенство, как и в предыдущем сезоне 2024/2025, выиграл новокузнецкий «Металлург». «Омские Крылья» заняли седьмое место.

Красноярскому «Соколу» не хватило одного очка, чтобы занять 16-е место, дающее право на участие в плей-офф. «Динамо—Алтай» (Барнаул) и «Норильск» (Красноярский край) финишировали внизу турнирной таблицы (29-е и 30-е места соответственно).

Первый раунд плей-офф стартует 22 марта. «Металлург» встретится с клубом ЦСК ВВС (Самара), а омичи будут играть с челябинским «Челметом».

Валерий Лавский