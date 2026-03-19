Yomiuri: Япония инвестирует в энергетику США порядка $73 млрд

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент США Дональд Трамп на встрече в четверг подпишут соглашение об инвестировании в американский энергетический сектор 11 трлн иен (почти $73 млрд), сообщает издание Yomiuri. Глава кабмина вылетела в Вашингтон 18 марта.

Документ будет опубликован как «Совместное заявление о стратегических инвестициях между Японией и Соединенными Штатами». Центральным элементом проекта является «малый реактор смешанной реальности» (SMR), который будет строить совместное предприятие Hitachi и GE Vernova в Теннесси. Вложения японской стороны составят до $40 млрд. SMR — небольшие реакторы, которые можно строить быстро и с низкими затратами, пишет газета.

Кроме того, Япония инвестирует до $33 млрд в строительство двух электростанций, работающих на природном газе, в Пенсильвании и Техасе. Этот план призван удовлетворить быстро растущий спрос на электроэнергию для центров обработки данных, использующих искусственный интеллект. В документе также будет предусмотрена возможность рассмотрения инвестиций в проекты, направленные на увеличение экспорта сырой нефти в Японию.

Эти проекты позиционируются как второй этап инвестиций в США в объеме $550 млрд, основанных на японо-американском соглашении о таможенных пошлинах. Цель Японии состоит в стимулировании роста за счет увеличения экспорта японских компаний.

