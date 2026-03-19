Главы МИД 12 стран осудили удары Ирана по странам Персидского залива

Министры иностранных дел 12 государств выступили с совместным заявлением по итогам встречи в Эр-Рияде, осуждающим действия Ирана в отношении стран Персидского залива. В переговорах участвовали главы МИД Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции.

«Удары Ирана по странам Персидского залива невозможно никоим образом оправдать, их целями становятся объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы. Тегеран должен немедленно прекратить эти атаки»,— указано в заявлении (цитата по ТАСС).

Участники встречи добавили, что арабские государства Персидского залива имеют полное право на самооборону и договорились продолжать взаимодействие для прекращения агрессии.