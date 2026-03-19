Волейболисты «Енисея» вышли вперед в серии квалификационного раунда плей-офф

Волейбольный «Енисей» с победы начал серию квалификационного раунда плей-офф мужской Суперлиги. Красноярцы в матче 17 марта были сильнее клуба «Газпром—Югра».

Первая из двух игр серии состоялась в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) и завершилась победой гостей 3:0 (25:22, 25:20, 25:19). Диагональный «Енисея» Виталий Фетцов набрал 17 очков.

Ответный матч пройдет в Красноярске 21 марта.

Валерий Лавский