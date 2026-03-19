Цена нефти марки Brent достигла $112 за баррель

Стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила $112, следует из данных торгов. По состоянию на 5:55 мск цена майских фьючерсов поднялась на 4,53% относительно предыдущего закрытия, достигнув $112,26 за баррель.

Блокада Ормузского пролива, введенная Ираном в ответ на военную операцию США и Израиля, привела к резкому скачку цен на энергоносители. За первую неделю марта стоимость газа подскочила на 63% — до $650 за тысячу кубометров, а нефть марки Brent подорожала на 24,5%.