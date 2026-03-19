Косметологам готовят замену

Компания ООО «Новые технологии» планирует расширить производство косметологических препаратов в Новосибирске. На существующей площадке предприятие к концу 2026 года намерено ввести дополнительные мощности. Завод будет выпускать более 100 видов препаратов и медицинских изделий на основе гиалуроновой кислоты для косметологии и эстетической медицины, в том числе биоревитализанты, химические пилинги, инъекционные и гелевые формы. Новая площадка также позволит заняться производством внутрисуставных протезов. Мощность после ввода составит более 60 тыс. единиц продукции в год. Эксперты говорят о растущей популярности российской продукции и называют планы компании своевременным шагом для укрепления позиций на рынке.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Общая площадь предприятия ООО «Новые технологии» (торговая марка Biotime) после ввода новых линий для производства косметологических препаратов составит более 13 тыс. кв. м, а площадь стерильных помещений для выпуска инъекций — более 5 тыс. кв. м. Здание предприятия находится в Новосибирске на ул. Фабричная и состоит из четырех этажей, три из которых займет производство, остальные помещения будут использованы под склады и офисы. На заводе будут работать 50 человек. Совокупная производственная мощность составит более 60 тыс. единиц в год.

ООО «Новые технологии» основано в Новосибирске в августе 2015 года. Компания работает в сфере производства лекарственных препаратов и материалов для медицины и косметологии. Директором с февраля 2022 года является Татьяна Лопаткина, которая также владеет 24,99% долей в уставном капитале. Контрольный пакет в 75,01% принадлежит Владимиру Полунину. Портфель товарных знаков пополнялся в 2022 и 2025 годах, всего их на сегодня девять. По данным Rusprofile.ru, в 2024 году выручка компании составила 153,7 млн руб., что на 81,5% выше уровня 2023 года. Чистая прибыль выросла в 5,6 раза — до 52,8 млн руб.

Инвестиции в расширение линии по выпуску косметологических препаратов составят более 130 млн руб., из которых 56,5 млн руб. предоставил Фонд развития промышленности (ФРП) Новосибирской области в виде льготного займа. Финансирование ФРП выделено компании на приобретение оборудования. Как рассказала «Ъ» директор ООО «Новые технологии» Татьяна Лопаткина, производственное здание находится в долгосрочной аренде.

«Проект находится в активной стадии реализации, на площадку зашел подрядчик и приступил к строительным работам. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года»,— отметила Татьяна Лопаткина.

В планах компании — открыть масштабное производство, которое будет выпускать косметику под собственной торговой маркой. Основной объем производства придется на биоревитализанты, химические пилинги, инъекционные и гелевые формы.

Впоследствии на действующей площадке владельцы хотят запустить производство внутрисуставных протезов.

«Сегодня наши мощности не позволяют в полной мере реагировать на запросы потребителей в условиях высокой конкуренции. В итоге часть заказов уходит в небольшие и не самые современные цеха либо за границу.

Мы планируем вдвое увеличить производство, тем самым расширить географию поставок не только внутри страны, но и за ее пределы»,— сообщила Татьяна Лопаткина.

Объем отечественного рынка инъекционной косметологии по итогам 2025 года составил 59 млрд руб., проведено 11,5 млн процедур — на 32% больше год к году в натуральном выражении и на 34% в денежном, подсчитали в консалтинговой компании «Право на здоровье». Годом ранее динамика в деньгах была менее выраженной — 21% год к году, а в натуральном выражении примерно такой же, фиксировался рост на 34% год к году.

Согласно RNC Pharma, среди биоревитализантов продукты на основе гиалуроновой кислоты по итогам 2025 года заняли 62% рынка в деньгах и 59% в упаковках.

«На популярность российских биоревитализантов значительно повлияло повышение таможенных пошлин на импортные инъекционные продукты.

С мая 2025 года правительство РФ расширило список косметической продукции, подпадающей под 35%-ю импортную пошлину, а также список стран, продукция из которых подпадает под ограничения. В новый перечень вошли, в том числе, филлеры и биоревитализанты. Нормативные изменения привели к значительному росту цен на эти продукты в пределах 15-30%, что повысило конкурентоспособность российских инъекционных брендов»,— отметила исполнительный директор компании «Право на здоровье» Ольга Гончарова.

Сегодня рынок далек от перенасыщения, а тренд на российскую продукцию укрепляется, говорит управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. «Полагаю, компания сделала грамотный и своевременный шаг в сторону укрепления своих позиций на этом рынке»,— считает эксперт.

Ольга Гончарова отмечает востребованность биоревитализантов российского производства не только на основе гиалуроновой кислоты, но и альтернативных компонентов, таких как коллаген, полимолочная кислота, полидезоксирибонуклеотиды и других. К примеру, в сегменте коллагеновых биоревитализантов на продукты российского производства приходится уже более 80%, или почти 2,5 млрд руб.

Впрочем, ключевым фактором выбора остается не страна происхождения, а доказательная база, стандарты производства и клиническая предсказуемость препаратов, полагает председатель совета СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» Юлия Франгулова. «Все будет зависеть от уровня технологичности производства, соблюдения стандартов и готовности инвестировать не только в линии, но и в клинические исследования, обучение врачей и формирование профессионального доверия», — говорит госпожа Франгулова.

Лолита Белова