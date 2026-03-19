Косметологам готовят замену
Производитель косметологических препаратов вдвое увеличит производство
Компания ООО «Новые технологии» планирует расширить производство косметологических препаратов в Новосибирске. На существующей площадке предприятие к концу 2026 года намерено ввести дополнительные мощности. Завод будет выпускать более 100 видов препаратов и медицинских изделий на основе гиалуроновой кислоты для косметологии и эстетической медицины, в том числе биоревитализанты, химические пилинги, инъекционные и гелевые формы. Новая площадка также позволит заняться производством внутрисуставных протезов. Мощность после ввода составит более 60 тыс. единиц продукции в год. Эксперты говорят о растущей популярности российской продукции и называют планы компании своевременным шагом для укрепления позиций на рынке.
Расширение линии по выпуску косметологических препаратов потребует от новосибирской компании «Новые технологии» более 130 млн рублей
Общая площадь предприятия ООО «Новые технологии» (торговая марка Biotime) после ввода новых линий для производства косметологических препаратов составит более 13 тыс. кв. м, а площадь стерильных помещений для выпуска инъекций — более 5 тыс. кв. м. Здание предприятия находится в Новосибирске на ул. Фабричная и состоит из четырех этажей, три из которых займет производство, остальные помещения будут использованы под склады и офисы. На заводе будут работать 50 человек. Совокупная производственная мощность составит более 60 тыс. единиц в год.
ООО «Новые технологии» основано в Новосибирске в августе 2015 года. Компания работает в сфере производства лекарственных препаратов и материалов для медицины и косметологии. Директором с февраля 2022 года является Татьяна Лопаткина, которая также владеет 24,99% долей в уставном капитале. Контрольный пакет в 75,01% принадлежит Владимиру Полунину. Портфель товарных знаков пополнялся в 2022 и 2025 годах, всего их на сегодня девять. По данным Rusprofile.ru, в 2024 году выручка компании составила 153,7 млн руб., что на 81,5% выше уровня 2023 года. Чистая прибыль выросла в 5,6 раза — до 52,8 млн руб.
Инвестиции в расширение линии по выпуску косметологических препаратов составят более 130 млн руб., из которых 56,5 млн руб. предоставил Фонд развития промышленности (ФРП) Новосибирской области в виде льготного займа. Финансирование ФРП выделено компании на приобретение оборудования. Как рассказала «Ъ» директор ООО «Новые технологии» Татьяна Лопаткина, производственное здание находится в долгосрочной аренде.
«Проект находится в активной стадии реализации, на площадку зашел подрядчик и приступил к строительным работам. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года»,— отметила Татьяна Лопаткина.
В планах компании — открыть масштабное производство, которое будет выпускать косметику под собственной торговой маркой. Основной объем производства придется на биоревитализанты, химические пилинги, инъекционные и гелевые формы.
Впоследствии на действующей площадке владельцы хотят запустить производство внутрисуставных протезов.
«Сегодня наши мощности не позволяют в полной мере реагировать на запросы потребителей в условиях высокой конкуренции. В итоге часть заказов уходит в небольшие и не самые современные цеха либо за границу.
Мы планируем вдвое увеличить производство, тем самым расширить географию поставок не только внутри страны, но и за ее пределы»,— сообщила Татьяна Лопаткина.
Объем отечественного рынка инъекционной косметологии по итогам 2025 года составил 59 млрд руб., проведено 11,5 млн процедур — на 32% больше год к году в натуральном выражении и на 34% в денежном, подсчитали в консалтинговой компании «Право на здоровье». Годом ранее динамика в деньгах была менее выраженной — 21% год к году, а в натуральном выражении примерно такой же, фиксировался рост на 34% год к году.
Согласно RNC Pharma, среди биоревитализантов продукты на основе гиалуроновой кислоты по итогам 2025 года заняли 62% рынка в деньгах и 59% в упаковках.
«На популярность российских биоревитализантов значительно повлияло повышение таможенных пошлин на импортные инъекционные продукты.
С мая 2025 года правительство РФ расширило список косметической продукции, подпадающей под 35%-ю импортную пошлину, а также список стран, продукция из которых подпадает под ограничения. В новый перечень вошли, в том числе, филлеры и биоревитализанты. Нормативные изменения привели к значительному росту цен на эти продукты в пределах 15-30%, что повысило конкурентоспособность российских инъекционных брендов»,— отметила исполнительный директор компании «Право на здоровье» Ольга Гончарова.
Сегодня рынок далек от перенасыщения, а тренд на российскую продукцию укрепляется, говорит управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. «Полагаю, компания сделала грамотный и своевременный шаг в сторону укрепления своих позиций на этом рынке»,— считает эксперт.
Ольга Гончарова отмечает востребованность биоревитализантов российского производства не только на основе гиалуроновой кислоты, но и альтернативных компонентов, таких как коллаген, полимолочная кислота, полидезоксирибонуклеотиды и других. К примеру, в сегменте коллагеновых биоревитализантов на продукты российского производства приходится уже более 80%, или почти 2,5 млрд руб.
Впрочем, ключевым фактором выбора остается не страна происхождения, а доказательная база, стандарты производства и клиническая предсказуемость препаратов, полагает председатель совета СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» Юлия Франгулова. «Все будет зависеть от уровня технологичности производства, соблюдения стандартов и готовности инвестировать не только в линии, но и в клинические исследования, обучение врачей и формирование профессионального доверия», — говорит госпожа Франгулова.