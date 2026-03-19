Reuters: Трамп обдумывает отправку тысяч солдат США на Ближний Восток

Администрация США рассматривает возможность развертывания дополнительного контингента американских войск на Ближнем Востоке для усиления операции против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, речь идет об отправке тысяч военнослужащих. Основные задачи — обеспечение безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив и, возможно, контроль над иранским островом Харк, через который проходит 90% нефтяного экспорта Ирана. Кроме того, обсуждается миссия по взятию под контроль запасов высокообогащенного урана.

Представитель Белого дома на условиях анонимности подчеркнул, что окончательное решение не принято, но президент Дональд Трамп «мудро сохраняет все варианты». Чиновники отмечают, что любое использование сухопутных сил сопряжено с политическими рисками из-за низкой поддержки войны в США и предвыборных обещаний президента избегать новых ближневосточных конфликтов.

С 28 февраля американские военные нанесли более 7,8 тыс. ударов по иранским объектам, уничтожив или повредив свыше 120 судов, отмечает Reuters. Погибли 13 американцев, около 200 ранены.