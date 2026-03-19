Цены на бензин в Японии обновили рекорд из-за конфликта на Ближнем Востоке

Средняя розничная цена на бензин в Японии из-за конфликта на Ближнем Востоке достигла рекордно высокого уровня в 190,8 иен ($1,2) за литр, сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на данные министерства промышленности страны. Стоимость приводится по состоянию на 18 марта, за день до возобновления государственных субсидий для сдерживания цен на топливо.

Средняя цена выросла на 29 иен к уровню на 9 марта, что соответствует самому значительному приросту за всю историю с момента появления сопоставимых данных (с 1990 года). Предыдущий максимум в 186,5 иены за литр был установлен в апреле 2025 года, когда слабая иена привела к росту стоимости импорта сырой нефти.

Премьер-министр Санаэ Такаити объявляла в качестве целевого показателя цену в 170 иен. Сдерживать стоимость топлива предполагалось с помощью высвобождения на рынок части госрезерва топлива и субсидирования производителей. Без этого, по прогнозу правительства, цены могут превысить 200 иен.

19 марта министерство начнет предоставлять субсидии поставщикам нефтепродуктов в размере 30,2 иены за литр, мера вводится на недельный срок. В министерстве надеются, что через неделю эта мера скажется на розничных ценах.

Цены на дизтопливо выросли на 28,6 иены к уровню неделей ранее, до 178,4 иены. Керосин подорожал на 507 иен, до 2774 иен за 18 литров, что соответствует стандартному размеру домашнего бака для хранения.

Эрнест Филипповский