Катар объявил двух атташе Ирана персонами нон грата

Катар выслал военного атташе Ирана и атташе по вопросам безопасности вместе со всеми подчиненными. В МИД Катара подчеркнули, что решение принято из-за «нарушения Ираном норм международного права и принципов добрососедства».

«Военный атташе Ирана и атташе по вопросам безопасности, а также все их подчиненные объявлены персонами нон-грата и обязаны в течение следующих 24 часов покинуть территорию Катара»,— указано в сообщении МИД.

Накануне Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире предприятию по производству сжиженного природного газа в Катаре. Государственная корпорация QatarEnergy подтвердила значительный ущерб. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани назвал атаку «безрассудной и опасной эскалацией».