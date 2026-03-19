Формирования «Хезболлы» в Ираке на пять дней прекратили атаки на посольство США

Вооруженные шиитские формирования, действующие в Ираке, заявили о временном прекращении нападений на диппредставительство США в Багдаде.

«Иракские бригады “Хезболлы” объявили о пятидневной приостановке нападений на посольство США, выдвинув в качестве условий прекращение Израилем перемещения ливанцев с юга страны и отказ от бомбардировок жилых районов Багдада»,— сообщает телеканал Al Hadath в соцсети Х.

Решение о перемирии совпадает с началом мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующего окончание священного месяца Рамадан. Торжества продлятся несколько дней.