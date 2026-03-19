Госдолг США превысил $39 трлн

Государственный долг США достиг отметки в $39 трлн. В пересчете на душу населения госдолг составляет более $114 тыс.

Рост долга происходит в том числе из-за масштабных расходов на оборону, реализацию налоговой реформы и иммиграционную политику, отмечает Associated Press. По оценкам администрации президента США, только военная операция против Ирана обошлась бюджету США более чем в $12 млрд.

Эксперты предупреждают о последствиях роста госдолга для граждан: повышение стоимости ипотеки и кредитов, снижение инвестиционной активности бизнеса, а также рост цен.