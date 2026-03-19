Иран и Оман решили создать новые правила прохода судов через Ормузский пролив

Заместитель главы МИД Ирана Вахид Джалалзаде заявил, что Тегеран и Маскат после завершения военной операции США и Израиля намерены установить новый правовой режим судоходства в Ормузском проливе.

«Если эта война закончится, мы обязательно создадим правовой режим в Ормузском проливе совместно с Оманом. То, что Исламская республика создаст новый правовой режим в Ормузском проливе, — это факт. Мы обязательно реализуем этот режим с помощью вооруженных сил»,— сказал господин Джалалзаде (цитата по ТАСС).

Накануне в интервью Al Jazeera министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости новых договоренностей по проходу судов после окончания боевых действий.

После начала операции США и Израиля Иран фактически заблокировал пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из Персидского залива.