МИД Ирана: Тегеран определит условия завершения конфликта на Ближнем Востоке

Иран определит условия завершения войны с Израилем и США, заявил заместитель главы иранского МИД Вахид Джалалзаде.

«Рычаги победы находятся в руках Исламской Республики Иран. Конечную точку этой войны определит Исламская республика»,— сказал он (цитата по ТАСС).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ атакует Израиль и военные объекты США на Ближнем Востоке. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отверг предложение о прекращении огня, которое ему передали страны-посредники.

