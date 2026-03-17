Reuters: новый лидер Ирана отверг предложение о мире с США

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отверг предложение о прекращении огня или как минимум снижении эскалации в конфликте с США. Как сообщил Reuters неназванный иранский чиновник, предложение Ирану передали через две страны-посредника.

Фото: Hamed Jafarnejad / ISNA / WANA / Reuters Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи

По словам собеседника Reuters, на первом после назначения заседании по внешней политике стремление Моджтаба Хаменеи отомстить США и Израилю показалось «очень твердым и серьезным». При этом, как отмечает агентство, источник не уточнил, присутствовал ли Хаменеи на заседании лично.

Источники газеты NYT сообщали, что 29 февраля — на следующий день после начала операции США и Израиля — разведка Ирана через посредников предложила ЦРУ обсудить условия прекращения огня. WSJ писала, что запрос через Оман передал секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани. Сам он это отрицал.

Дональд Трамп говорил, что иранское руководство хочет вести переговоры, но он не уверен, что обсуждения принесут результат. Тем временем глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал, что с 28 февраля ни разу не просили о переговорах, поскольку в этом нет смысла: «Мы вели с ними переговоры, когда они решили напасть на нас, и это происходит уже во второй раз».

Лусине Баласян