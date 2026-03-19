Аракчи призвал ЕС добиться от США и Израиля прекращения военной операции

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал страны Европы оказать давление на США и Израиль для прекращения военной операции. Об этом сообщил иранский МИД по итогам телефонного разговора господина Аракчи и главы европейской дипломатии Каи Каллас.

«Если Европейский союз и европейские страны действительно обеспокоены миром и безопасностью в регионе, им следует вместо выражения своей безответственной позиции оказывать давление на агрессоров и добиваться прекращения их военной агрессии против народа Ирана»,— приводит слова господина Аракчи пресс-служба МИД.

Иранский министр также упомянул удары США и Израиля по больницам, школам, жилым домам и инфраструктуре в стране. Госпожа Каллас выразила обеспокоенность гуманитарными и экономическими последствиями конфликта, а также подчеркнула необходимость его немедленного прекращения.