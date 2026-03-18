В Мексике задержали лидера группировки Los Lobos Хуана Карлоса

В Мехико задержан глава преступной эквадорской группировки Los Lobos Хуан Карлос по прозвищу Lobo Menor. Об этом сообщил глава МВД Мексики Омар Гарсия Харфуч в соцсети Х. По его словам, Хуана Карлоса разыскивает Интерпол за преступления, связанные с торговлей наркотиками, вымогательством и убийствами.

Преступника задержали в районе Поланко округа Мигель Идальго. По словам главы МВД Мексики, власти смогли задержать преступника совместно с силами Колумбии и Эквадора. На момент ареста у главы группировки нашли поддельный колумбийский паспорт.

Господин Харфуч также сообщил, что задержанный глава группировки — ключевой фигурант в деле об убийстве бывшего кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио в 2023 году. Тот критиковал коррупцию и организованную преступность в стране. Президент Колумбии Густаво Петро назвал пойманного преступника «одним из самых разыскиваемых преступников в Эквадоре».

По данным мексиканского издания El Universal, эквадорская группировка Los Lobos — союзник картеля «Халиско Новое поколение» в Мексике. Вместе с дружественными группировками Los Lobos действует не менее чем в 15 (из 24) провинциях страны. Она держит под контролем большую часть северной границы, откуда поступает почти весь колумбийский кокаин. ОПГ соперничает с другим крупным преступным объединением Los Choneros.