Tasnim: иранские ракеты уничтожили топливо истребителей США в Эр-Рияде

Иран уничтожил запасы топлива американских истребителей в Саудовской Аравии, сообщает иранское агентство Tasnim в Telegram-канале.

Сегодня Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что отразило атаку четырех баллистических ракет. По данным министерства, обломки разлетелись по районам Эр-Рияда, однако никто не пострадал, разрушений нет. Позже Минобороны сообщило, что в Эр-Рияде раздалась повторная серия взрывов.

Атака на регион произошла за несколько часов до начала консультативного совещания министров иностранных дел ряда арабских и исламских стран для обсуждения последних событий на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные объекты на Ближнем Востоке.