Курс доллара. Прогноз на 19-20 марта

Дмитрий Рожков,

директор казначейства В ближайшие дни рубль может продолжить слабеть в направлении 85 руб./$ Рубль продолжает терять позиции к основным валютам, несмотря на рост цен на нефть. К ключевым причинам ослабления рубля, таким как прекращение продаж валюты Минфином, потенциальное снижение ключевой ставки, предстоящий пересмотр цены отсечения по бюджетному правилу, добавляется также сворачивание сделок carry trades (направленных на получение выгоды от разницы процентных ставок). Процентные ставки по сделкам своп в паре с китайским юанем достигли 20%, превысив ставки по рублям на денежном рынке (14,8%), и подпитывают спрос на валюту. Полагаем, что в ближайшие дни рубль может продолжить слабеть в направлении 84–85 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Потенциал дальнейшего роста китайской валюты может быть ограничен Ключевым фактором поддержки курса юаня выступает сокращение предложения валюты на рынке, обусловленное приостановкой операций Банка России в рамках бюджетного правила. Вместе с тем потенциал дальнейшего роста китайской валюты может быть ограничен на фоне фиксации прибыли по длинным позициям. В преддверии следующей недели участники рынка могут начать сокращать позиции в юанях — это связано с подготовкой экспортеров к предстоящим налоговым выплатам. Подобная динамика способна увеличить предложение юаня на рынке и оказать сдерживающее влияние на его курс.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках В фокусе — свежие данные по индексу цен производителей в США Российский рынок находится в ожидании пятничного решения по ключевой ставке. По-прежнему в числе факторов давления на рубль — резкое сокращение Минфином РФ продаж валюты, а также текущее ожидание ужесточения бюджетного правила. Доллар тем временем демонстрирует укрепление внебиржевого курса. В фокусе — свежие данные по индексу цен производителей в США. Оптимизма мировым позициям доллара может добавить февральская статистика по росту на вторичном рынке числа сделок по продаже жилья в США после предшествовавшего ему двухмесячного снижения. При этом сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает добавлять неопределенности валютным и энергетическим рынкам.

Илья Федоров,

главный экономист Вмешательство Минфина будет минимальным Рубль продолжает снижение. На фоне ожидания сокращения цены отсечения нефти по бюджетному правилу экспортеры придерживают продажи валюты. Тем не менее в марте платится НДД, экспортные цены подросли. Рынок не останется без валюты. Отложенные мартовские продажи валюты будут учтены при предстоящих покупках валюты в результате превышения фактической цены над ценой отсечения. Вмешательство Минфина будет минимальным, но волатильность курса будет сохраняться повышенной. Наш прогнозный диапазон до конца этой недели — 79–83 руб./$.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Короткие юаневые процентные ставки также остаются высокими На валютный рынок продолжает давить заметное сокращение предложения валюты со стороны Банка России и экспортеров. Компании, вероятно, продают меньше валюты, так как получают экспортную выручку с запозданием, ее уровень соответствует низким ценам на российскую нефть, которые были на рынке два-три месяца назад. Короткие юаневые процентные ставки также остаются высокими. При этом спрос на валюту может быть не только обусловлен текущими потребностями, но и иметь опережающий характер из-за усилившихся ожиданий ослабления рубля. В таких условиях доля спекулятивных сделок может вырасти, а волатильность — существенно повыситься. Устойчивая стабилизация и коррекция курса рубля могут произойти примерно через один-два месяца, после того как на валютный рынок начнет поступать выручка от продажи нефти и других экспортных товаров по высоким мартовским ценам.