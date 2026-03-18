Суд существенно ужесточил наказание за взятку экс-гендиректору ПАО «Кубаньэнерго»

Краснодарский краевой суд приговорил бывшего гендиректора ПАО «Кубаньэнерго» («Россети Кубань») Сергея Сергеева к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки от подчиненного, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани. Ранее суд первой инстанции приговорил его к выплате штрафа в сумме 2 млн руб., но обвинение добилось ужесточения приговора.

Судом установлено, что в 2020 году Сергей Сергеев получил от подчиненного автомобиль Mercedes стоимостью свыше 10 млн руб., оформленный на третье лицо. За это подчиненный был назначен на должность первого заместителя директора компании. Чтобы скрыть незаконную схему, злоумышленники оформили притворный договор аренды автомобиля между ПАО «Кубаньэнерго» и номинальным владельцем.

Сергей Сергеев не признал себя виновным и настаивал на том, что никакой имущественной выгоды он не имел, так как автомобиль использовался компанией по служебной надобности. Подсудимый просил вынести ему оправдательный приговор.

Анна Перова, Краснодар