В Краснодаре из-за атаки БПЛА повреждены 11 квартир в четырех домах

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Краснодар этой ночью в городе повреждены 11 квартир в многоэтажных домах. В них частично выбиты окна и остекление балконов, а также повреждены крыши и фасады. Как отметил в своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов, осколки и небезопасные части конструкций уже убраны, жителям окажут необходимую помощь.

Городские службы совместно с управляющими компаниями и специалистами окружных администраций продолжают устранять последствия атаки БПЛА. Помимо пострадавших квартир также обнаружены повреждения имущества в МКД. Восстановлением займутся УК домов.

Сейчас комиссия продолжает поквартирный обход и оценку имущества. По итогам обхода, кроме одной погибшей при пожаре жительницы, пострадавших не выявлено.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре обломки беспилотников обнаружили по 20 адресам в Прикубанском, Западном и Центральном округах после атаки ВСУ этой ночью. Повреждены пять многоквартирных, один малоэтажный и один частный жилой дом. В основном пострадали кровли, стекла, фасады, а также здания с коммерческими организациями — медицинский центр и ресторан. Обломки беспилотных летательных аппаратов нашли во дворах, на улицах и на паркинге.

Алина Зорина